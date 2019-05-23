Добрый день, в прошлом году я посадила 5 соток картофеля. В конце года вышла не очень приятная картина. Оказались в плюсе всего на 6 мешков. Не понимаю почему так вышло? В принципе занимаюсь этим делом два года, может чего-то не знаю о уходе за картофелем?
Многие начинающие садоводы делают ошибку полагаясь на количество посаженных растений. Важен уход и хороший полив, это сильно влияет на качество конечного продукта. Посмотри как правильно ухаживать за картошкой https://www.youtube.com/watch?v=wMACt2uTc14. Лучше посадить меньше соток и обеспечить уход каждому кусту. За счёт этого ты получишь хороший урожай с меньшего объёма и потраченного картофеля.