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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Пицца.рецепты
    • Сегодня! Burmak Cегодня в 01:53 «Ответить»
      Я обожаю пиццу и постоянно с женой заказываем домой разные варианты. Жена любит готовить но пиццу никогда не делала. Сказала если найдешь хорошие рецепты с объяснениями как что делать то попробует приготовить. Вот думаю конечно пусть научится. Этот вариант меня вобще полностью устраивает ). Есть на форуме мастера кулинары? Посоветуйте где можно подсобные рецепты по приготовлению пиццы посмотреть? Ведь рецептов пиццы очень много разных вариантов,какие бы вы варианты посоветовали? Спасибо за ваши ответы.
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