Буквально вчера меня спрашивали про эти фотозоны из пайеток. Для
праздников мы их часто используем. http: //solaair. ru/ Особенно, если это
свадьба или детское мероприятие. Каждый раз, когда с клиентом
обсуждаем проведение его праздника, предлагаем на выбор несколько
фотозон из пайеток. Декоративная система SolaAir предлагает на самом
деле интересное решение, которое наверняка заинтересует не только тех,
кто организует мероприятия, но и для рекламы, оформления интерьера.
Картины из пайеток тоже делают.