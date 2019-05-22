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    Ср., 22 мая 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как улучшить качество спермы? пытаемся зачать второго ребенка.
    • Сегодня! troliw Cегодня в 13:01 «Ответить»
      На сегодняшний день, у нас проблемы с зачатием, чего конечно мы не ожидали, так как с первым ребенком не было никаких проблем. Как оказалось, у нас мужской фактор, повышена фднкс сперматозоидов. Кто сталкивался с этим диагнозом, как лечили, и как долго лечили?
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