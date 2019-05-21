Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 21 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 67 посетителей
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: вибрация и небольшой щелчок при переключении КП
    • New! Pechkin Cегодня в 21:26 «Ответить»
      Появилась вибрация и небольшой щелчок при переключении КП. Да, машина Renault Duster. Обратился в официальный сервис, благо таких много. Но вот там сказали, что ремонту не подлежит крестовина, и нужно заказывать полностью весь кардан в сборе. Есть ли еще какой варианта ремонта.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода