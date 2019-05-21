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    Вт., 21 мая 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Где и как отдохнуть в отпуске?
    • New! Alexan Cегодня в 21:13 «Ответить»
      Народ, есть идеи, куда можно поехать отдохнуть в отпуске? Чтоб так сказать душой и телом, поближе к природе. Вот Вы куда предпочитаете ездить, как любите отдыхать?
      • New! Satir Cегодня в 21:20 «Ответить»
        Мы каждый год стараемся выезжать на море. Специально подгадываем, чтоб отпуска совпадали. А что кстати, в Вашем понимании поближе к природе - это типо дикарями? Если так, то такой отдых не по мне, я предпочитаю комфортабельные гостиницы. А чтобы оказаться на природе, достаточно выйти на пляж.
        • New! Borisich Cегодня в 21:26 «Ответить»
          Меня тоже жена каждый год вытягивает на море. Но этим летом хочу уговорить ее на отдых в Астраханской области. Нашел в интернете сайт одной базы отдыха, прочитал, что там можно порыбачить и поохотится, а я как раз большой любитель рыбалки. Плюс проживание в комфортабельных условиях, вокруг природа, и даже для досуга детей все предусмотрено. Кому интересно, вот ссылка.
          • New! Marker Cегодня в 21:35 «Ответить»
            Кому что больше нравится. Я бы тоже с большим удовольствием выбрался на море, но к сожалению все лето проведу на даче - очень вовремя затеяли стройку века.
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