Мы каждый год стараемся выезжать на море. Специально подгадываем, чтоб отпуска совпадали. А что кстати, в Вашем понимании поближе к природе - это типо дикарями? Если так, то такой отдых не по мне, я предпочитаю комфортабельные гостиницы. А чтобы оказаться на природе, достаточно выйти на пляж.
Меня тоже жена каждый год вытягивает на море. Но этим летом хочу уговорить ее на отдых в Астраханской области. Нашел в интернете сайт одной базы отдыха, прочитал, что там можно порыбачить и поохотится, а я как раз большой любитель рыбалки. Плюс проживание в комфортабельных условиях, вокруг природа, и даже для досуга детей все предусмотрено. Кому интересно, вот ссылка.