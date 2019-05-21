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    Вт., 21 мая 2019г.
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    Тема: Автополив газона
    • New! alinkaK Cегодня в 20:53 «Ответить»
      Всем добрый вечер! В ресторане решили на террасе сделать автополив газона, все купили в магазине https://green-design.com.ua/ по доступным ценам, так же монтаж системы автополива нам делали ребята из этого магазина. Сделали быстро, мы приятно удивлены! Спасибо
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