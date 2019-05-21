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    Вт., 21 мая 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Во что играем?
    • Сегодня! JangO Cегодня в 20:00 «Ответить»
      Вопрос для тех, у кого уже дом, семья, работа
      Во что играем, мужики, и как часто? Решил вот поинтересоваться.
      • Сегодня! Krespo Cегодня в 20:11 «Ответить»
        Забыл уже когда последний раз на ПК во что-то играл А так Clash Royale на телефоне уже третий год. В день по 15-20 мин выходит, это 5-6 боев.
        • Сегодня! JangO Cегодня в 20:36 «Ответить»
          Ух ты, я тоже Clash играю, но два года. Затянула игруха, последняя обнова вообще крутая.
      • Сегодня! Barlos Cегодня в 20:31 «Ответить»
        На ПК раз-два в недельку в CS:GO по старой памяти. На телефоне стратежка Генералы.
        • Сегодня! Barlos Cегодня в 20:42 «Ответить»
          Кстати, на выходные себе качаю Left 4 Dead 2: Fatal Return https://zombi-game.ru/44-left-4-dead-2-fatal-return.html А то как-то мимо меня прошла вторая часть
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