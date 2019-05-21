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    Вт., 21 мая 2019г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: 3д оборудование
    • Сегодня! Amelea1 Cегодня в 13:45 «Ответить»
      Где можно акрендовать 3д оборудование?
      • Сегодня! Ksenea Cегодня в 14:25 «Ответить»
        Советую вам обратится в компанию 3D Control https://3dcontrol.ru/ они как раз занимаются 3д оборудованием и думаю смогут вам помочь. Можете посмотреть спектр их услуг на сайте, а за другие фирмы даже не слышала!
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