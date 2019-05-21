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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Танхаус в Ждановском
    • Сегодня! Андрей Суслов Cегодня в 11:16 «Ответить»
      Всем привет! Давно не был на форуме но жизнь заставляет....Хочу увеличить свое жил пространство...Но так как бобла не много решил попробовать решить проблему за счет загородной жизни.Идет большая реклама по поселку танхаусов в Ждановском.Был там с женой посмотрели...вроде все хорошо.Три комнаты,кухня,хол при входе все отлично...Газ,канашка и вода (хол)все центральное.Вроде все подходит и по деньгам не много (3,5 лям за 95 кв.м)Но у меня ребенку 4 года и вот еще сын родиться.т.е. нужна школа рядом и дет сад.А там сколько понастроили (опалиха,Крутая и т.д.)а данные дет заведения только в поселке которые были расчитаны только на местных жителей.Так вот вопрос если кто уже живет в Ждановском - как там с решением данного вопроса???
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