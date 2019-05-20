Electude – уникальный симулятор для сферы транспортных технологий и автобизнеса. Это не просто система дистанционного обучения автомобильных мехатроников, механиков, электриков, инженеров. Это набор инструментов для оценки уровня знаний, умений, навыков специалистов, их реальный уровень готовности к конкретным проектам.

Разработана система Electude в Нидерландах. В настоящий момент Electude используют уже почти в 60 странах мира. В странах СНГ эксклюзивным дистрибьютором по продаже и поддержке продукта является компания SENSYS с представительствами в Москве и Минске. Главные пользователи системы – высшие, средние специальные, профессиональные учебные заведения, заводы-изготовители, автодилеры

Сервис наглядно демонстрирует устройства, технологии, порядок применения специализированных инструментов.



Благодаря расширенной структуре компонентов продукт полезен не только начинающим специалистам, но и профессионалам.

Electude для обучения



Более 3000 учебных модулей. Полный набор инструментов для технического роста.

Перевод учебных программ на более 40 языков мира. Можно учиться на своём родном языке или одновременно развиваться технически и совершенствовать иностранный язык. Английский, немецкий, китайский… Остаётся только выбрать и продуктивно включиться в обучение. Сделать это можно, например, в Академии автобизнеса.

Возможность обучаться, повышать квалификацию в любое время, в любом месте, на любом устройстве. Удобно для всех, в том числе, для тех, у кого –ненормированный график, командировки, неравномерная загруженность работой из-за сезонности.

Electude для оценки знаний



Electude идеально подходит для аудита и аттестации персонала. Большой опыт использования Electude для решения данных задач есть у специализированного Кадрового центра в области подбора кадров для транспортной сферы.

Electude – достойный инструмент для объективной оценки знаний во время состязаний. С помощью него создаются тесты при проведении известных конкурсов профессионального мастерства: среди юниоров – SERVICE MASTER JUNIOR и среди экспертов – SERVICE MASTER.

С помощью системы можно оценить как общую подготовку инженера, механика, диагноста, так и его готовность работать в рамках конкретных стандартов.

Приоритетные задачи – обучение, контроль, аудит, аттестация, развитие специалистов в транспортной сфере? Решение – Electude!



Всем организациям, в которых работает более 5 специалистов, мы готовы по письменному запросу к нам на info@pro-sensys.com выделить бесплатный полный доступ на 1 месяц, чтобы попробовать все возможности и оценить продукт Electude.