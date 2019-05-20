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    Пн., 20 мая 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Как можно рефинансировтаь кредит?
    • Сегодня! Allison Cегодня в 15:31 «Ответить»
      Как можно рефинансировтаь кредит? И можно ли это сделать в другом банке? Не в том в котором брался сам кредит
      • Сегодня! Lucas Cегодня в 19:27 «Ответить»
        ну с кредитами вообще нужно поосторожней, так как вряд ли что то можно будет потом с ними сделать
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