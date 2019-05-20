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    Тема: Приборы ночного и тепловизионного видения употребляют в военно-стратегических играх на охоте и не только
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 11:27 «Ответить»
      Приборы ночного и тепловизионного видения употребляют в военно-стратегических играх на охоте и не только



      Прицел – устройство, разработанный для для стреляющей техники с целью эффективного поражения мишени. Интернет-магазин «Fortuna Army» https://fortuna.army/scopes/ предоставляет возможность приобрести прицелы для охоты: Различных видов для охоты, спорта, военных игр, обеспечения безопасности.

      Оптические прицелы представляют собой цилиндра из специализированных оптических стекол линз. Отличаются наличием сетки для прицела и прочностью к механическим нагрузкам. Практичны, пригодны для попадания в мишень на всевозможные расстояния. Характерные особенности:

      • вычисление пути при помощи специальной сетки
      • долгий время эксплуатации
      • низкая оценка стоимости
      • точность при использовании на средние и удаленные расстояния

      Есть недостатки:

      • нелегкое отслеживания нестатичной мишени
      • ограниченное поле охвата
      • не эффективны на мини отрезках пути

      Коллиматорный – прибор, создающее тонкий направленный поток параллельно проходящих лучей через щели. Дает возможность кратковременно произвести наводку и достичь объект.

      Преимущества:

      • эффективное попадание на мини отрезках пути
      • достаточно широкий охват осмотра
      • прицеливание двумя глазами
      Недостатки:
      • маленький эффект на великих отрезках пути
      • привязанность к от аккумулятора
      • вероятность неисправности если разбилась линза
      • не увеличивает объект

      Прицел ночной – оптическое устройство, предоставляющий возможность обнаружить объект при условиях неполного светового потока. Применяется на различный тип вооружения. Представлены модели в различном ценовом отрезке. Небольшой минус – ограничение дальности обзора.



      Тепловизионный – оптический прибор, работающее по принципу превращения инфракрасного спектра в видимое изображение, усваивающееся глазом человека.

      Характерные особенности:

      • предоставляется возможность нахождения цели, в том числе плохо видимой, на любом расстоянии
      • не требуется добавочное подсветки
      • есть возможность работать в любое промежуток времени
      К небольшим недостаткам относят:
      • плохое распознавание изображения на длинных дистанциях
      • узкий ассортимент
      • высокая цена


      Область использования



      Прицелы имеют широкое применение в охоте, в спортивных состязаниях, в КГБ, в военной службе, в военно-стратегических играх. Охотники подбирают прицел в соответствии от разновидности объекта охоты, на которого охотятся, суток. Для дневной охоты подбирают коллиматорные и оптические прицелы. Для вечернего времени и территории недостаточной освещенности применяют прицелы тепловизионные и ночные.

      В спортивных состязаниях пользуются спросом коллиматорные и оптические устройств. Прицелы ночного и тепловизионного видения употребляют в военно-тактических играх.
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