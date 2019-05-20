Приборы ночного и тепловизионного видения употребляют в военно-стратегических играх на охоте и не только







Прицел – устройство, разработанный для для стреляющей техники с целью эффективного поражения мишени. Интернет-магазин «Fortuna Army» https://fortuna.army/scopes/ предоставляет возможность приобрести прицелы для охоты: Различных видов для охоты, спорта, военных игр, обеспечения безопасности.



Оптические прицелы представляют собой цилиндра из специализированных оптических стекол линз. Отличаются наличием сетки для прицела и прочностью к механическим нагрузкам. Практичны, пригодны для попадания в мишень на всевозможные расстояния. Характерные особенности:



• вычисление пути при помощи специальной сетки

• долгий время эксплуатации

• низкая оценка стоимости

• точность при использовании на средние и удаленные расстояния



Есть недостатки:



• нелегкое отслеживания нестатичной мишени

• ограниченное поле охвата

• не эффективны на мини отрезках пути



Коллиматорный – прибор, создающее тонкий направленный поток параллельно проходящих лучей через щели. Дает возможность кратковременно произвести наводку и достичь объект.



Преимущества:



• эффективное попадание на мини отрезках пути

• достаточно широкий охват осмотра

• прицеливание двумя глазами

Недостатки:

• маленький эффект на великих отрезках пути

• привязанность к от аккумулятора

• вероятность неисправности если разбилась линза

• не увеличивает объект



Прицел ночной – оптическое устройство, предоставляющий возможность обнаружить объект при условиях неполного светового потока. Применяется на различный тип вооружения. Представлены модели в различном ценовом отрезке. Небольшой минус – ограничение дальности обзора.







Тепловизионный – оптический прибор, работающее по принципу превращения инфракрасного спектра в видимое изображение, усваивающееся глазом человека.



Характерные особенности:



• предоставляется возможность нахождения цели, в том числе плохо видимой, на любом расстоянии

• не требуется добавочное подсветки

• есть возможность работать в любое промежуток времени

К небольшим недостаткам относят:

• плохое распознавание изображения на длинных дистанциях

• узкий ассортимент

• высокая цена





Область использования







Прицелы имеют широкое применение в охоте, в спортивных состязаниях, в КГБ, в военной службе, в военно-стратегических играх. Охотники подбирают прицел в соответствии от разновидности объекта охоты, на которого охотятся, суток. Для дневной охоты подбирают коллиматорные и оптические прицелы. Для вечернего времени и территории недостаточной освещенности применяют прицелы тепловизионные и ночные.



В спортивных состязаниях пользуются спросом коллиматорные и оптические устройств. Прицелы ночного и тепловизионного видения употребляют в военно-тактических играх.