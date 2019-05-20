Приборы ночного и тепловизионного видения употребляют в военно-стратегических играх на охоте и не только
Прицел – устройство, разработанный для для стреляющей техники с целью эффективного поражения мишени. Интернет-магазин «Fortuna Army» https://fortuna.army/scopes/ предоставляет возможность приобрести прицелы для охоты: Различных видов для охоты, спорта, военных игр, обеспечения безопасности.
Оптические прицелы представляют собой цилиндра из специализированных оптических стекол линз. Отличаются наличием сетки для прицела и прочностью к механическим нагрузкам. Практичны, пригодны для попадания в мишень на всевозможные расстояния. Характерные особенности:
• вычисление пути при помощи специальной сетки
• долгий время эксплуатации
• низкая оценка стоимости
• точность при использовании на средние и удаленные расстояния
Есть недостатки:
• нелегкое отслеживания нестатичной мишени
• ограниченное поле охвата
• не эффективны на мини отрезках пути
Коллиматорный – прибор, создающее тонкий направленный поток параллельно проходящих лучей через щели. Дает возможность кратковременно произвести наводку и достичь объект.
Преимущества:
• эффективное попадание на мини отрезках пути
• достаточно широкий охват осмотра
• прицеливание двумя глазами
Недостатки:
• маленький эффект на великих отрезках пути
• привязанность к от аккумулятора
• вероятность неисправности если разбилась линза
• не увеличивает объект
Прицел ночной – оптическое устройство, предоставляющий возможность обнаружить объект при условиях неполного светового потока. Применяется на различный тип вооружения. Представлены модели в различном ценовом отрезке. Небольшой минус – ограничение дальности обзора.
Тепловизионный – оптический прибор, работающее по принципу превращения инфракрасного спектра в видимое изображение, усваивающееся глазом человека.
Характерные особенности:
• предоставляется возможность нахождения цели, в том числе плохо видимой, на любом расстоянии
• не требуется добавочное подсветки
• есть возможность работать в любое промежуток времени
К небольшим недостаткам относят:
• плохое распознавание изображения на длинных дистанциях
• узкий ассортимент
• высокая цена
Область использования
Прицелы имеют широкое применение в охоте, в спортивных состязаниях, в КГБ, в военной службе, в военно-стратегических играх. Охотники подбирают прицел в соответствии от разновидности объекта охоты, на которого охотятся, суток. Для дневной охоты подбирают коллиматорные и оптические прицелы. Для вечернего времени и территории недостаточной освещенности применяют прицелы тепловизионные и ночные.
В спортивных состязаниях пользуются спросом коллиматорные и оптические устройств. Прицелы ночного и тепловизионного видения употребляют в военно-тактических играх.