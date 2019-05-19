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    Вс., 19 мая 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Миксер для клея
    • Сегодня! makarena1234 Cегодня в 12:16 «Ответить»
      Где можно заказать миксеры для клея?
      • Сегодня! Ев_Гений Cегодня в 12:55 «Ответить»
        Я заказывал достаточно качественные и практичные миксеры для клея на этом сайте. Для смешивания клея они подходят идеально, не зависимо от того какой он консистенции. Сами насадки в работе практичны и не забиваются. Советую вам к ним обратится по вашему вопросу.
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