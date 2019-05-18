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    Сб., 18 мая 2019г.
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    Тема: посуда для приготовления пищи
    • Сегодня! Kaustos Cегодня в 13:30 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста где можно выбрать хорошую и недорогую посуду для приготовления пищи (кастрюли, сотейники, сковородки и пр) желательно не очень дорого
      • Сегодня! garoshka007 Cегодня в 13:53 «Ответить»
        Советую выбирать по отзывам, и только у качественных европейских брендов, о которых можно найти информацию и которым доверяют. Я покупаю посуду для приготовления пищи на kitchenplace.ru , ни разу не пожалел. Все качественное и доставка быстрая
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