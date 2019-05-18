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    Сб., 18 мая 2019г.
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    Тема: стальная дверь
    • Сегодня! Pray Cегодня в 12:32 «Ответить»
      Купил квартиру со вторичного рынка теперь хочу установить туда входную новую стальную дверь, к кому можно обратится за покупкой?
      • Сегодня! Allison Cегодня в 14:50 «Ответить»
        ну вообще дверь стальная не так уж и дорого стоит, вам просто нужно как то бюджет спланировать чтобы купить ее
        • New! Lucas Cегодня в 19:22 «Ответить»
          Ну вот когда покупаешь квартиру со вторичного рынка всегда хочется там что то переделать под себя, вот к примеру я тоже когда то купил такую квартиру и там вообще переделывал все стены и пол. А у вас еще только дверь, вам повезло, купить дверь можете тут https://gerdadoors.ru
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