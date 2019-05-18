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    Сб., 18 мая 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Посоветуйте в Новосибирске недорогой автосервис по ремонту автомобилей
    • Сегодня! Pray Cегодня в 12:31 «Ответить»
      Посоветуйте в Новосибирске недорогой автосервис по ремонту автомобилей, хочу отремонтировать свою машину
      • Сегодня! Allison Cегодня в 14:50 «Ответить»
        на окраинах города обычно таких сервисов полно, выбирай авбсолютно любой я вам говорю)
        • New! Lucas Cегодня в 19:21 «Ответить»
          Ну вообще для меня выбор автосервиса это целая наука, так как не в каждом вот автосервисе работают хорошие професионалы своего дела, советую вам обратится за услугами по ремонту в фирму http://yoka.pro
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