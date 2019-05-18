Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 18 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 89 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Где можно сравнить цены на лекарства во всех аптеках Москвы
    • Сегодня! Pray Cегодня в 12:27 «Ответить»
      Где можно сравнить цены на лекарства во всех аптеках Москвы? Не хочу переплачивать
      • Сегодня! Allison Cегодня в 14:48 «Ответить»
        вам пришла кстати довольно таки не плохая идея в голову, обязателньо нужно тоже как нибудь будет сравнить цены
        • New! Lucas Cегодня в 19:16 «Ответить»
          Это вообще какая то больная тема для меня вечное сравнение цен и вечный поиск товаров где подешевле, я бы вот посоветовал вам ничего не выбирать особо и просто обратится за такой услугой по сравнению цен на этот сайт http://apteki.ru Там очень много аптек и на каждое лекарство можно сравнить цену
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода