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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Техника
    • New! Magnus Cегодня в 22:15 «Ответить»
      Добрый день! Открыли свой мини-завод по производству цемента. Нужна теперь такая техника, как погрузчики, чтобы на складе с помощью них всё компактно размещать. Где можно приобрести их?
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