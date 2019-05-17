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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Косметологическое оборудование
    • New! ClubNika Cегодня в 22:13 «Ответить»
      Здравствуйте! Открыла в прошлом году салон красоты, сбылась мечта, теперь планирую расширяться и открыть косметологический кабинет. Сейчас присматриваю косметологическое оборудование. Интересует аппарат мезотерапии отечественного производства, быть может кто-то имел с таким дело, как они в работе? Как считаете, лучше купить дорогой заграничный аппарат, или же аналог российского производства будет не хуже, учитывая более низкую стоимость?
      • New! Ribka Cегодня в 22:17 «Ответить»
        Ну мне кажется ни для кого не секрет, что европейская продукция славиться своим безупречным качеством, в отличие от нашей. Будь то техника или косметика, одежда или подобное оборудование. Если вам важна репутация вашего салона, не экспериментируйте, покупайте проверенные аппараты.
        • New! Keitlin Cегодня в 22:24 «Ответить»
          Я бы поспорила с предыдущим комментарием. Достаточно большое количество продукции российского производства вполне могут конкурировать с заграничной по качеству. Это же касается производителей косметологического оборудования, и аппаратов мезотерапии, в том числе, здесь можно посмотреть ассортимент http://profmedimport.ru/g4108927-apparaty-mezoterapii. Цена на заграничные товары завышена за счет раскрученности бренда, а российские доступнее в цене, потому как менее известны.
        • New! Mirochka Cегодня в 22:29 «Ответить»
          Автор, вы при покупке бытовой техники для дома выберите Lg или Samsung к примеру или какую-нибудь Добрыню? Естественно вторая по цене будет значительно ниже, но, где гарантия что качество будет на уровне?
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