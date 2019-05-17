Здравствуйте! Открыла в прошлом году салон красоты, сбылась мечта, теперь планирую расширяться и открыть косметологический кабинет. Сейчас присматриваю косметологическое оборудование. Интересует аппарат мезотерапии отечественного производства, быть может кто-то имел с таким дело, как они в работе? Как считаете, лучше купить дорогой заграничный аппарат, или же аналог российского производства будет не хуже, учитывая более низкую стоимость?
Ну мне кажется ни для кого не секрет, что европейская продукция славиться своим безупречным качеством, в отличие от нашей. Будь то техника или косметика, одежда или подобное оборудование. Если вам важна репутация вашего салона, не экспериментируйте, покупайте проверенные аппараты.
Я бы поспорила с предыдущим комментарием. Достаточно большое количество продукции российского производства вполне могут конкурировать с заграничной по качеству. Это же касается производителей косметологического оборудования, и аппаратов мезотерапии, в том числе, здесь можно посмотреть ассортимент http://profmedimport.ru/g4108927-apparaty-mezoterapii. Цена на заграничные товары завышена за счет раскрученности бренда, а российские доступнее в цене, потому как менее известны.
Автор, вы при покупке бытовой техники для дома выберите Lg или Samsung к примеру или какую-нибудь Добрыню? Естественно вторая по цене будет значительно ниже, но, где гарантия что качество будет на уровне?