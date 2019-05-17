История ПВХ окон, не так уж и стара, а войти в нашу повседневную жизнь они сумели основательно. Сейчас мы видим металлопластиковые окна повсюду и в шикарных коттеджах, и в торговых центрах, и в обычных многоквартирных домах. Потому что, они имеют великолепное качество, практичны и долговечны при невысокой стоимости.
ПВХ ( поливинилхлорид ) из которого делают современные металлопластиковые конструкции был получен химиком Регнальдом в 19м веке. Но лишь спустя целое столетие, в 50х годах прошлого века, было налажено и запущенно, массовое производство металлопластиковых окон. В 60х в конструкции начали добавлять металлически профили, для большей надежности.
Первыми кто начал производство и установку таких металлопластиковых конструкций, были Немцы. Для немцев это была вынужденная мера, после войны в отсутствие большого оборота денежных средств, нужно было восстанавливать разрушенное государство. Велись поиски дешевых строительных материалов, тут ПВХ и пришел им на помощь. Сначала, первые потребители относились с осторожностью к данной новинке, но высокая прочность, хорошая шумоизоляция и стойкость к переменам погодных условий, быстро и надежно укрепила данную технологию не только на рынке Германии, но и распространила по миру.
Как выбрать металлопластиковые окна
К выбору металлопластикового окна Киев, нужно подходить очень ответственно. Правильно подобранное окно, будет долго и надежно Вам служить, к тому же сэкономит Ваши денежные средства. Малок то знает что установив металлоплстиковое окно автоматически температура в помещении поднимается на 3 градуса. Связано это в основном с герметичностью окна.