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    Пт., 17 мая 2019г.
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    Тема: Печать фотографий
    • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 14:21 «Ответить»
      Форумчане, где у нас в городе можно распечатать фотографии большого размера? Хочу сделать супруге подарок на годовщину, наше совместное фото в рамке.
      • Сегодня! Letyashaya Cегодня в 14:24 «Ответить»
        Сходите в типографию ФотоShop. Она находится по адресу Ш.Московское, 9 на третьем этаже, легко найти, прямо у дороги. Там вроде печатают большие фотографии, и недорого.
        • Сегодня! MarinaB Cегодня в 14:31 «Ответить»
          Печать фото в Нижнем Новгороде можно заказать во многих фотосалонах, услуга достаточно распространенная. Например, вы могли бы вот здесь заказать фотографию большого размера https://www.fotoproekt.ru/nizhnij-novgor...hat-fotografij/ . Заказ можно сделать онлайн, с доставкой на дом. То есть вам даже никуда идти или ехать не придется.
          • Сегодня! Zimazima Cегодня в 14:34 «Ответить»
            ФотоТочка тоже неплохой салон по печати фотографий. Я уних заказывала печать фото на холсте. Кстати тоже на подарок, отлично все сделали, а главное в оговоренные сроки.
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