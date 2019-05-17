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    Пт., 17 мая 2019г.
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    Тема: Инвестирование
    • Сегодня! Bubbe Gum Cегодня в 12:05 «Ответить»
      Как считаете ,куда сейчас лучше всего инвестировать? Подумываю над вариантом инвестиций в недвижимость ,или может лучше в какое-нибудь просветляющее предприятие ?В общем поделитесь своим опытом
      • New! monetochka Cегодня в 12:14 «Ответить»
        Как я заметила сейчас все большую популярность набирает инвестирование именно в недвижимость , предполагаю ,что это потому что данный вид инвестирования является более стабильным .
        Предприятие может начать работать в убыток, а недвижимость только лишь на некоторый срок может упасть в цене .
        Что удивительно ,недвижимость в Европе сейчас стоит на много дешевле , нежели у нас, по этому стоит задумать об инвестировании на Западе.
        А вообще можете самостоятельно ознакомиться со всеми положительными и негативными сторонами инвестирования за рубежом http://www.towave.ru/pub/investitsii-v-n...stva-i-nedostat.
        Прочитав я была крайне удивлена и даже в какой-то мере озадачена, но думаю стоит серьезно рассмотреть такой вид заработка.
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