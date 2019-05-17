Как я заметила сейчас все большую популярность набирает инвестирование именно в недвижимость , предполагаю ,что это потому что данный вид инвестирования является более стабильным .
Предприятие может начать работать в убыток, а недвижимость только лишь на некоторый срок может упасть в цене .
Что удивительно ,недвижимость в Европе сейчас стоит на много дешевле , нежели у нас, по этому стоит задумать об инвестировании на Западе.
А вообще можете самостоятельно ознакомиться со всеми положительными и негативными сторонами инвестирования за рубежом http://www.towave.ru/pub/investitsii-v-n...stva-i-nedostat.
Прочитав я была крайне удивлена и даже в какой-то мере озадачена, но думаю стоит серьезно рассмотреть такой вид заработка.