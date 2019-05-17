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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Где купить деревья
    • New! gany Cегодня в 08:53 «Ответить»
      Для обустройства участка есть желание приобрести деревья и декоративный кустарник. Подскажите, кто продает саженцы. Нужны контакты питомника или садового центра.
      • New! domovoi2580 Cегодня в 09:05 «Ответить»
        Питомников сейчас много. Только цены у всех разные. Если ищите садовый центр с адекватными ценами, то заходите сюда http://xn--80aam0cf1a8b.xn--p1ai/ и смотрите каталог. Выбор огромный, но главное цены не ломят. Думаю как вариант, вам этот садовый центр вполне подойдет.
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