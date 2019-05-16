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    Чт., 16 мая 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: женская парфюмерия
    • Сегодня! Olga12 Cегодня в 16:06 «Ответить»
      Всем привет. У моей сестры скоро день рождения, и я хочу выбрать ей какой нибудь шикарный подарок. Думаю вот подарить ей что-то из женской парфюмерии. Выбрала на этом сайте https://1st-original.ru/catalog/zhenskaya-parfjumerija/ парочу хороших парфюмов. Выбираю между Chance Eau Tendre от Chanel и Molecule 01 от Escentric Molecules. Помогите с выбором.
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