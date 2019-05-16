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Во времена СССР поездка за рубеж, пусть даже просто в гости, было не так просто. Закрытое государство создавало трудности и для обмена информационными сообщениями, но и для миграции отдельных граждан. Теперь же, беря во внимание то, что несколько стран вообще сотрудничают по безвизового режима — не только выезд за границу, но и обладание собственностью в другой стране стало, без преувеличения, вполне обычным явлением.





Недвижимая собственность в Словакии по ипотеке





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Сразу же необходимо определить, целесообразно ли клиенту браться за дело. Ведь ипотечный кредит означает, возможно, многолетнее материальное обязательство, взятое на себя клиентом банковского учреждения под залог собственной недвижимости. Поэтому в частности от оценки находящейся в руках клиента недвижимой собственности и калькулируется величина ипотечного кредита, дающегося банковским учреждением.





На каких условиях предоставляется кредит на недвижимость в Словакии





Одно из основных факторов для регистрации ипотеки в Словакии — это длительность вида на жительство. Ипотека в Словакии для россиян и украинцев, а также и для других подданных государств СНГ, предоставляется если им разрешен постоянный вид на жительство. Но, даже получив временный вид на жительство — не нужно боятся попробовать заключить договор с банковским учреждением. При том, что наша организация выполняет свою деятельность, собственно для помощи в таких ситуациях.



Один из вариантов разрешения данной трудности — розыск словацкого гражданина, который сможет предложить себя в роли партнера. По сути Вы нашли того, кто ручается за Вас в банке. Если Вы, в конечном итоге, не сможете выплатить кредит — таковой перейдет на партнера.





Следующий вопрос касается дохода. При чем, что, данные о доходах от украинских или русских банковских учереждений не принимаются во внимание. Требуются данные только из словацкого банковского учреждения. Зарплата должна быть стабильной, а также должна быть равной размеру постоянных в взносов по ипотеке. При потребности в подсчетах наш сервис имеет калькулятор ипотеки.



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