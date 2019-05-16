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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Математика
    • Сегодня! cipupo Cегодня в 07:25 «Ответить»
      Всем привет. Разрешаете ли вы своим шестиклашкам пользоваться калькуляторами для решения задач и сверят ответы с решебником? Мне вчера ребенок вес мозг вынес, говорит, что все его одноклассники списывают с решебников и гордятся этим. Ну это же неправильно, какие знания то потом будут?!
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:59 «Ответить»
        А вы сами в детстве не подсматривали ответы в конце учебника? Я постоянно так делала и ничего: выросла, институт закончила с отличием. Так что вы проще относитесь к этому и все нормально будет.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 08:10 «Ответить»
          Я не разрешаю дочке пользоваться калькулятором, если она что-то не может сама решить, то я ей помогаю. Но в последнее время учител стала на дом задавать контрольные работы по математики по Мерзляк, они сложные для 6 класса, поэтому я думаю иногда можно и ответы будет в крайней случае подсмотреть http://всеконтрольные.рф/matematika-6-kontrolnye-merzljak/ . Просто на уроках у них не хватает времени все это разобрать, вот и заваливают домашкой(
          • Сегодня! Kirpich Cегодня в 08:15 «Ответить»
            А я наивный думал, что только у нас такая проблема)) У нас еще сложность в том, что сын приходит со школы в 4 часа, а мы с женой до 8 на работе, вот он сам и решает все на калькуляторе или вообще на компе.
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