Всем привет. Разрешаете ли вы своим шестиклашкам пользоваться калькуляторами для решения задач и сверят ответы с решебником? Мне вчера ребенок вес мозг вынес, говорит, что все его одноклассники списывают с решебников и гордятся этим. Ну это же неправильно, какие знания то потом будут?!
Я не разрешаю дочке пользоваться калькулятором, если она что-то не может сама решить, то я ей помогаю. Но в последнее время учител стала на дом задавать контрольные работы по математики по Мерзляк, они сложные для 6 класса, поэтому я думаю иногда можно и ответы будет в крайней случае подсмотреть http://всеконтрольные.рф/matematika-6-kontrolnye-merzljak/ . Просто на уроках у них не хватает времени все это разобрать, вот и заваливают домашкой(
А я наивный думал, что только у нас такая проблема)) У нас еще сложность в том, что сын приходит со школы в 4 часа, а мы с женой до 8 на работе, вот он сам и решает все на калькуляторе или вообще на компе.