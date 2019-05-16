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Организация «Дом55» - поручите выполнение общестроительных работ грамотным мастерам





Информация, которой мы решили поделиться с пользователями в этой заметке, с большой вероятностью заинтересует жителей Омска и близлежащих регионов, которые запланировали постройку дома с чистого листа. Здесь мы представляем фирму «Дом55», в списке которой большое количество с успехом выполненных заказов и благодарных клиентов, сумевших лично убедиться в профессионализме всех работников. Основным направлением деятельности компании стало строительство домов под ключ в Омске и возведение усадеб в Омске под ключ. Список предоставляемых услуг столь обширен, что у потребителей, не возникнет необходимости искать мастеров со стороны для выполнения того или иного вида работ. Умелыми рабочими производится:



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