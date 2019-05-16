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    Чт., 16 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Realty Slovakia – истинные профессионалы
    • reddeadfds Вчера в 16:04 «Ответить»
      Республика Словакия – это маленькая страна, расположившаяся в середине старушки Европы. Странно, почему-то она практически не вызывает интерес у людей, это касается и Россиян. А напрасно! В республике Словакии созданы отличные условия для всех, кто собрался отправиться туда на на проживание. Ко всему прочему, процесс покупки и аренды жилого помещения, оформление вида на жительство производится гораздо легче и быстрее, иначе чем в остальных странах Евросоюза. А главным плюсом является то, что республика Словакия очень близка к РФ по мировосприятию, что играет огромную роль в процессе адаптации.


      Куда обратиться


      Иностранцы, приехавшие в Словацкую республику и которые не успели приобрести жилище, обычно решают сложившийся вопрос путем съема квартиры. Чтобы не связаться с мошенниками и успешно избежать прочих неприятностей в процессе поиска съёмной квартиры необходимо обратиться в агентство недвижимости "Realty Slovakia". Это агентство считается лидером в области недвижимости и надежным партнером для всех тех, кто решил арендовать или приобрести квартиру в Словацкой республике. Чтоб более тщательно выяснить стоимость квартиры в словакии стоит всего лишь пройти на официальный сайт агентства https://realty-slovakia.ru/flat/


      Realty Slovakia-надёжное агентство


      Организация Realty Slovakia предлагает объемный список услуг на рынке аренды и купле продажи жилья. При подборе вариантов жилья агенты организации Realty Slovakia берут во внимание желания клиентов. Сотрудники Realty Slovakia знают о недвижимости все: где лучше выбирать жилье, когда лучше арендовать. Сотрудники расскажут, в какое недвижимое имущество в Словацкой республике стоит вкладывать деньги, а от приобретения какой нужно отказаться. Без преувеличения, сотрудники компании Realty Slovakia – настоящие эксперты и из-за этого окажут высококвалифицированную помощь в вопросах, связанных с недвижимостью.


      Услуги агентства


      БЫСТРО, ДОСТУПНО и КАЧЕСТВЕННО предоставляем услуги по аренде и покупке недвижимости:

      • Консультация по подбору домов в Словакии для инвестиций;
      • Подбор наиболее подходящих недвижимого имущества с точки зрения доходности инвестиций;
      • Сопровождение на всех этапах сделки по приобретению недвижимого имущества;
      • Консультирование клиентов по вопросам налогообложения в республике Словакии.
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