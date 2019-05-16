Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 16 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 197 посетителей
    Форум: Спрос и Предложение
    Новая тема
    Тема: Модуль резервного питания
    • SamuRaiX Позавчера в 23:25 «Ответить»
      хочу себе в гараж приобрести модуль резервного питания, а то часто бывают проблемы с электричеством. Не подскажите, какой лучше покупать? Буду признателен вам
      • GtyrGhj Позавчера в 23:29 «Ответить»
        Привет. ЗАйди на Али Экспресс найди продавца под никнеймом VOLT HETER. Через него можно купить недорогие модули питания. Сам брал поэтому советую уже всем
        • MarunFgtre Позавчера в 23:32 «Ответить»
          Компания AMPER GOLD производит подобную продукцию. Единственно - доставка у них платная но там не особо дорого. закажи модуль через них, точно не прогадаешь
          • ScorpAYE Позавчера в 23:38 «Ответить»
            Покупал я такой. Посоветую брать американский производителя STOCKMAN. Пусть стоит дороже аналогов своих зато проблем с ним вообще никаких. работает на ура
            • GtreJoinH Позавчера в 23:44 «Ответить»
              А я таким модулем уже пользуюсь не первый год. Нужно сказать - сильно выручает в некоторых моментах. Конечно брать какой попало не выход. лучше покупать такие модули через проверенные интернет - магазины с собственным каталогом и подробным описанием товара что бы наверняка. Например, купить такой модуль можете тут http://www.nek2000.com/
            Вывести

            Последние темы на форуме

            Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
            Подскажите координаты целительницы Ирины в Нижнем Новгороде, которая снимает порчу2(1) Нижний НовгородМария44813.05.19 в 12:07veroni Cегодня в 15:10
            Рациональный выбор территории курортного отдыха — залог хорошего настроения и ярких впечатлений1(1) Строительство и ремонтreddeadfdsCегодня в 15:09reddeadfds Cегодня в 15:09
            каков прайс на услуги2(1) Строительство и ремонтKamikoto789Вчера в 20:05Horstone Cегодня в 14:53
            Пошив штор3(1) Житейские советыМетрофан19.09.18 в 20:53rumpel Cегодня в 14:31
            Конструктор17Детишки и их делишкиKlinton05.01.18 в 16:59mischel Cегодня в 13:32
            Смартфон15Компьютеры, смартфоны, гаджетыEvgen1y_27.03.19 в 16:05Maysedaio Cегодня в 13:26
            Блютуз гарнитура12Компьютеры, смартфоны, гаджетыАноним17.08.17 в 13:36monetochka Cегодня в 13:25
            Идёт загрузка...
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2019г.

            Форум Нижнего Новгорода