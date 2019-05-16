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    Чт., 16 мая 2019г.
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    Тема: Хочу купить красивые платья для полных.
    • krasALISA Позавчера в 23:21 «Ответить»
      Всем привет. К сожалению, резко поправилась и стало очень трудно подобрать хорошую одежду по размеру...Если кому-то знакома эта проблема, подскажите, пожалуйста, проверенный магазин в Казани.
      • sakurKAR Позавчера в 23:29 «Ответить»
        Привет. Недавно открыла для себя интернет-магазин Eva Graffova https://kaz.evagraffova.ru/katalog/_platya/ , ассортимент хороший, модели стильные, качество очень приличное, да и цены вполне доступные. Думаю, найдете для себя.
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