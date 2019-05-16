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    Чт., 16 мая 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Фланцы воротниковые
    • GtreJoinH Позавчера в 21:09 «Ответить»
      Занялся ремонтом трубопровода не так давно. нужно прикупить сейчас Фланцы воротниковые несколько штук хорошего качества. Какой магазин таких товаров можете порекомендовать?
      • MarunFgtre Позавчера в 21:13 «Ответить»
        Будь проще. ЗАйди в любой сантехнический магазин и попроси продавца подобрать тебе такие фланцы, Не откажут помогут. Это самый простой способ, удачи тебе
        • GtyrGhj Позавчера в 21:17 «Ответить»
          Привет. Посоветую тебе посетить интернет магазин трубопроводов и комплектующих к ним ВодоМир. Я сам лично там брал такие фланцы не дорого. По почте доставкой
          • SamuRaiX Позавчера в 21:27 «Ответить»
            В принципе можете что бы сэкономить заказать фланец такой даже на АЛи Экспресс Китайские фланцы вполне нормальные по качеству, а стоят сущие копейки. Смысл переплачивать?
            • ScorpAYE Позавчера в 21:32 «Ответить»
              ДА как бы тоже пора и мне поменять трубопровод на даче. Как раз своим вопросом мне напомнили. Все таки я придерживаюсь того мнения, что закупать такую продукцию выгоднее всего и надежнее через заводы трубопроводной арматуры напрямую. У многих заводов есть собственный сайт продукции - очень удобно. Приобрести такие фланцы можете тут http://zavodzvezda.ru/
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