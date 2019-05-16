Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 16 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 180 посетителей
    Форум: Спрос и Предложение
    Новая тема
    Тема: Фрезерный станок
    • ScorpAYE Позавчера в 17:08 «Ответить»
      Хотелось бы вас спросить вот что. Планирую в скором времени приобрести фрезерный станок для работы. Можете посоветовать надежного поставщика подобных станков?
      • SamuRaiX Позавчера в 17:19 «Ответить»
        Надо покупать, если уж точно решили, непосредственно через производителя станков. Так и выгоднее и надежнее. неплохой производитель Мета Бакс. Вот к ним обратитесь
        • GtyrGhj Позавчера в 17:21 «Ответить»
          Доброго времени суток. Я вот тоже покупал фрезерный станок правда с рук. Тупо зашел на Авито связался с продавцом обговорили детали и с доставкой пиробрел. Сделайте так же
          • MarunFgtre Позавчера в 17:35 «Ответить»
            В принципе зайди на сайт Станок - 15. Там можно выбрать хороший. Единственное все очень недешевые, зато импортного производителя, с качеством уже точно не ошибешься.
            • GtreJoinH Позавчера в 17:43 «Ответить»
              К вопросу выбора фрезерного станка нужно подходить очень ответственно. Поскольку довольно серьезное оборудование и от его качества будет зависеть успех вашей дальнейшей работы на нем. Я бы все таки вам советовал приобретать через станкостроительные объединения. В принципе, купить фрезерный станок можете тут http://stanros.ru/
            Вывести

            Последние темы на форуме

            Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
            Подскажите координаты целительницы Ирины в Нижнем Новгороде, которая снимает порчу2(1) Нижний НовгородМария44813.05.19 в 12:07veroni Cегодня в 15:10
            Рациональный выбор территории курортного отдыха — залог хорошего настроения и ярких впечатлений1(1) Строительство и ремонтreddeadfdsCегодня в 15:09reddeadfds Cегодня в 15:09
            каков прайс на услуги2(1) Строительство и ремонтKamikoto789Вчера в 20:05Horstone Cегодня в 14:53
            Пошив штор3(1) Житейские советыМетрофан19.09.18 в 20:53rumpel Cегодня в 14:31
            Конструктор17Детишки и их делишкиKlinton05.01.18 в 16:59mischel Cегодня в 13:32
            Смартфон15Компьютеры, смартфоны, гаджетыEvgen1y_27.03.19 в 16:05Maysedaio Cегодня в 13:26
            Блютуз гарнитура12Компьютеры, смартфоны, гаджетыАноним17.08.17 в 13:36monetochka Cегодня в 13:25
            Идёт загрузка...
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2019г.

            Форум Нижнего Новгорода