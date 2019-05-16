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Тема: Крутые усилители
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Asabarac
Позавчера в 17:04
«Ответить»
Если тут есть опытные музыканты, профессионалы своего дела, дайте новичку совет, плиз. Какие усилители для гитары сейчас самые крутые и стоящие своих денег?
Weria
Вчера в 16:47
«Ответить»
Ну самые нормальные усилители это конечно же от японских производителей. Всегда покупал только японские так как у них и качество хорошее да и служат достаточно долго, только вот цена кусается.
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