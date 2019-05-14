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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Гостиница
    • New! Rrissti Cегодня в 06:45 «Ответить»
      Всем привет. Кто из вас был в Ставрополе, посоветуйте там хорошую гостиницу? В начале июня еду туда на конференцию, нужно на три дня снять хороший номер, чтобы там было тихо и с большой кроватью.
      • New! Kirpich Cегодня в 07:00 «Ответить»
        Обычно всех участников конференции расселяют в одной гостинице, которая недалеко от места проведения мероприятия находиться. Вы узнавали этот момент или нет?
        • New! PiroGa Cегодня в 07:12 «Ответить»
          Что за конференция, если не секрет, не по имплантологии случайно? Я просто тоже 2 июня туда еду, буду выступать с докладом. Уже пересмотрела все отели в Ставрополе и склоняюсь к Континенту http://www.kontinent26.ru/ . Цена за номера конечно высоковатая, но по крайней мере по фото все чисто и интерьер приятный, так что найду деньги.
          • New! cipupo Cегодня в 07:23 «Ответить»
            В Вояже посмотрите наличие мест, мы к сестре на свадьбу когда ездили, то там останавливались. Отел средний конечно, но для ночевки пойдет, вы же все равно весь день заняты будете.
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