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Тема: Гостиница
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Всем привет. Кто из вас был в Ставрополе, посоветуйте там хорошую гостиницу? В начале июня еду туда на конференцию, нужно на три дня снять хороший номер, чтобы там было тихо и с большой кроватью.
Обычно всех участников конференции расселяют в одной гостинице, которая недалеко от места проведения мероприятия находиться. Вы узнавали этот момент или нет?
Что за конференция, если не секрет, не по имплантологии случайно? Я просто тоже 2 июня туда еду, буду выступать с докладом. Уже пересмотрела все отели в Ставрополе и склоняюсь к Континенту
http://www.kontinent26.ru/
. Цена за номера конечно высоковатая, но по крайней мере по фото все чисто и интерьер приятный, так что найду деньги.
В Вояже посмотрите наличие мест, мы к сестре на свадьбу когда ездили, то там останавливались. Отел средний конечно, но для ночевки пойдет, вы же все равно весь день заняты будете.