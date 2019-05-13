Мы будем иметь дело с договорными матчами, если вы уже имели опыт в этом, то
просто забудьте о нем, мы будем сотрудничать с настоящими организаторами.
1 Регистрируемся на форуме https://capbiz.ru/ .
Вводим ник, маил, пароль все как обычно.
2 Переходим по банеру в самом верху сайта (Договорные матчи).
Если вы читаете схему с мобильного устройства, то перейдите в раздел
"Поиск и предложение работы" и найдите тему "Поиск проставляющих..." от автора
Couch.
3 Читаем топик, читаем правила и если есть вопросы f.a.q
В топике, комментариях, правилах и ответах на вопросы есть очень много информации,
чтобы не задавать глупых вопросов и не получить отказ в сотрудничестве, советую
почитать все это и задавать только те вопросы, ответы на которые вы не смогли
найти.
4 Считаем ваш бюджет и решаем с каких коэффициентов начнем.
Для начинающих с небольшим бюджетом и просто, чтобы удостовериться рекомендую
начинать с прогрузов, после 4-5 начнете понимать с кем работаете и доверять.
Если вы подходите по условиям, то можете начать работать через протекцию, но
нужно будет проходить верификацию и палить паспорт, что нам не очень выгодно
если мы собрались делать большие деньги, поэтому это можно опустить хотя
некоторые так пытаются обмануть их, чтобы купить через протекцию и не дать
код после, если не хотите портить репутацию и нацелены на долгую, то просто
покупаем.
5 После того как вы просрали все ваши аккаунты в основных бк и получили
блеклист, начинаем поиск поставщиков аккаунтов бк с большими проигрышами на них, договариваемся и покупаем все как обычно, обязательно поставьте впн
и не заходите со своего айпи на новые аккаунты, чтобы букмекеры вас не видели,
а то будут ставить огранки на суммы ставки и требовать верификацию на выводах.
В итоге с 40 стартового капитала получается зарабатывать 200-300 тысяч в месяц.
Остальное считайте сами, больше суммы больше и риски, поэтому работайте тихо
и не привлекайте к себе лишнее внимание. Еще раз благодарю за покупку мануала,
все его обновления доступны в почтовой рассылке, проверяйте почту раз в месяц
я рассылаю актуальную информацию и делюсь советами по аккаунтам, верификации,
способам ставок в оффлайне и т.д.