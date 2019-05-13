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Проблема алкоголизма и наркозависимости остро стоит в современном обществе – множество людей пытаются бороться с зависимостью и, надо сказать, что не всегда успешно. Родные лиц, страдающих от того или иного вида зависимости, стремятся оказать им необходимую помощь, чтобы решение проблем было гораздо менее болезненным и максимально компетентным. А качественное лечение может проводиться лишь под контролем опытных специалистов и в этой публикации мы хотим посоветовать жителям Краснодара и Краснодарского края наркологический центр, где любому пациенту смогут предоставить надлежащую поддержку в борьбе с зависимостью.





Освобождение от алкозависимости: эффективное лечение и кодирование





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Победите наркоманию вместе с ведущими врачами



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