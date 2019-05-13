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    Пн., 13 мая 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Отношения мужчины и женщины
    • Сегодня! gany Cегодня в 07:32 «Ответить»
      Говорят, что есть некоторые правила в отношениях между женщиной и мужчиной. Даже есть конкретные советы как сделать так, чтобы мужчина думал только об одной женщине. Вот интересно было бы почитать, так для общего развития.
      • New! domovoi2580 Cегодня в 07:52 «Ответить»
        Скорее советы, чем правила. Хотя есть вещи которые просто необходимо знать, если есть желание сохранять хорошие отношения между мужчиной и женщиной. Например здесь прочитал совершенно уникальные вещи. Оказывается есть способы заставить мужчину думать только об одной женщине. Вот так.
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