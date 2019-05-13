Говорят, что есть некоторые правила в отношениях между женщиной и мужчиной. Даже есть конкретные советы как сделать так, чтобы мужчина думал только об одной женщине. Вот интересно было бы почитать, так для общего развития.
Скорее советы, чем правила. Хотя есть вещи которые просто необходимо знать, если есть желание сохранять хорошие отношения между мужчиной и женщиной. Например здесь прочитал совершенно уникальные вещи. Оказывается есть способы заставить мужчину думать только об одной женщине. Вот так.