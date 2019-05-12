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    Вс., 12 мая 2019г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Высокооплачиваемая работа проставляющим и все о ней
    • New! tvptvp Cегодня в 17:43 «Ответить»
      Здравствуйте, благодарю за покупку этой схемы!
      Мы будем иметь дело с договорными матчами, если вы уже имели опыт в этом, то
      просто забудьте о нем, мы будем сотрудничать с настоящими организаторами.
      1 Регистрируемся на форуме capbiz.ru .
      Вводим ник, маил, пароль все как обычно.
      2 Переходим по банеру в самом верху сайта (Договорные матчи).
      Если вы читаете схему с мобильного устройства, то перейдите в раздел
      "Поиск и предложение работы" и найдите тему "Поиск проставляющих..." от автора
      Couch.
      3 Читаем топик, читаем правила и если есть вопросы f.a.q
      В топике, комментариях, правилах и ответах на вопросы есть очень много информации,
      чтобы не задавать глупых вопросов и не получить отказ в сотрудничестве, советую
      почитать все это и задавать только те вопросы, ответы на которые вы не смогли
      найти.
      4 Считаем ваш бюджет и решаем с каких коэффициентов начнем.
      Для начинающих с небольшим бюджетом и просто, чтобы удостовериться рекомендую
      начинать с прогрузов, после 4-5 начнете понимать с кем работаете и доверять.
      Если вы подходите по условиям, то можете начать работать через протекцию, но
      нужно будет проходить верификацию и палить паспорт, что нам не очень выгодно
      если мы собрались делать большие деньги, поэтому это можно опустить хотя
      некоторые так пытаются обмануть их, чтобы купить через протекцию и не дать
      код после, если не хотите портить репутацию и нацелены на долгую, то просто
      покупаем.
      5 После того как вы просрали все ваши аккаунты в основных бк и получили
      блеклист, начинаем поиск поставщиков аккаунтов бк с большими проигрышами
      на них, договариваемся и покупаем все как обычно, обязательно поставьте впн
      и не заходите со своего айпи на новые аккаунты, чтобы букмекеры вас не видели,
      а то будут ставить огранки на суммы ставки и требовать верификацию на выводах.
      В итоге с 40 стартового капитала получается зарабатывать 200-300 тысяч в месяц.
      Остальное считайте сами, больше суммы больше и риски, поэтому работайте тихо
      и не привлекайте к себе лишнее внимание. Еще раз благодарю за покупку мануала,
      все его обновления доступны в почтовой рассылке, проверяйте почту раз в месяц
      я рассылаю актуальную информацию и делюсь советами по аккаунтам, верификации,
      способам ставок в оффлайне и т.д.
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