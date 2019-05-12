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    Вс., 12 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Полипропиленовые трубы и фитинги Kalde
    • Сегодня! polm Cегодня в 16:46 «Ответить»
      Кто подскажет, где по лучшей цене можно купить полипропиленовые трубы Кальде https://eteplo.com.ua/otoplenie/ppr/truby/proizvoditel_kalde для системы отопления. Нужна полная комплектация на дом 120 квадратных метров. Желательно чтобы официально и была гарантия на ппр трубы
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