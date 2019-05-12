Для Вашего удобства в получении отчетов, разбил услугу по Выводу в ТОП 10 Ваших сайтов - на 7 этапов:



1) Провожу анализ ключей и оптимальной стратегии продвижения;



2) Подбираю самые крутые доноры масс-медиа для рекомендательных постов ссылающихся на Ваш сайт;



3) Пишу статью рекомендацию 2500 символов и размножаю ее на 100 вариантов;



4) Оформленные, по всем правилам сео, статьи* размещаю в +100+ ТОПовых новостных/соц интернет площадках: блоги/форумы/дневники/заметки/соц.сети на самых популярных ресурсах;



5) Аккуратно повышаю посещаемость Ваших сайтов, путем проведения трафика через ссылки в опубликованном материале*



6) Проводится углубленный анализ Ваших прямых конкурентов, оцениваются их позиции, количество посетителей и т. п. , после чего проводится ряд действий, направленных на естественное улучшение поведенческих факторов*



7) Провожу дополнительные рекламные мероприятия: 100+ объявлений на досках, заметки в соц. сетях, посты в топиках/профилях/комментариях и пр.



Результат: Ваш сайт выходит в ТОП по оговоренным позициям (ключи, сайты - оговариваются до заказа)









Нужно для заказа



От Вас требуется урл Вашего сайта + продвигаемые ключи!!



*весь трафик приходящий на Ваш сайт, не только безопасен, но и логичен с точки зрения поисковых систем: размещены посты, с них идут посетители на Ваш сайт - а как иначе?



*будут привлечены только реальные люди, из требуемых регионов - которые придут на Ваш сайт из поисковой выдачи и укажут поисковикам на заинтересованность публики в Вашем ресурсе! !



*в статьях будет по 3-4 картинки, заголовки/подзаголовки/подпункты: всё как полагается!





Что по факту?





Работая со мной: https://kwork.ru/user/unikvseru?ref=358955 - Вы получаете долгосрочное/перспективное продвижение своего сайта статьями, через которые ощутимо увеличивается приток новых посетителей, естественным образом повышающих поведенческие факторы Вашего ресурса, тем самым поднимая его авторитетность в поисковой выдаче, что обеспечивает великолепный рост позиций!!