Поищите здесь https:// www.061.ua/catalog/19-265/optovye-bazy-s...jmaterialy-bazy там много нормальных баз стройматериалов, я постоянно захожу туда и ищу где дешевле тот или иной материал. Что мне надо я всегда покупаю у разных, так как у них у всех цены отличаются на различные товары. Но качество на высшем уровне, редко обманывают.



Так что не переживайте, посмотрите, позвоните и вам подскажут как быть.