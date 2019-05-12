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    Вс., 12 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Как быть? Дайте совет профессионалы.
    • New! drizhka0000 Cегодня в 00:10 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где купить стройматериалы по хорошей цене? Мне нужно много, так как площадь дома огромная. Сравнивала некоторые базы, так они выставляют запредельную стоимость. А мне нужны оптовые ценники.

      Подскажите пожалуйста если вы сталкивались с данной проблемой и нашли выход.

      Мы строим дом всей семьей, нас шесть человек, четверо детей, поэтому будет все очень масштабно. Вот и нужно много денег на материалы выделять. Будет трехэтажных дом с большим количеством комнат.
      • New! sprosst Cегодня в 00:13 «Ответить»
        Поищите здесь https://www.061.ua/catalog/19-265/optovye-bazy-s...jmaterialy-bazy там много нормальных баз стройматериалов, я постоянно захожу туда и ищу где дешевле тот или иной материал. Что мне надо я всегда покупаю у разных, так как у них у всех цены отличаются на различные товары. Но качество на высшем уровне, редко обманывают.

        Так что не переживайте, посмотрите, позвоните и вам подскажут как быть.
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