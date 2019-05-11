Мой друг несколько лет назад переехал в Канаду и живет там в своё удовольствие. Зовет меня приехать, освоиться и остаться жить там. Мне бы хотелось переехать, но я не знаю на счёт диплома, прокатит он там или придется заново проходить обучение? Не хотелось бы.
Если бы у меня была возможность переехать в Канаду, то думаю вопрос обучения 4 или даже 5 лет меня слабо расстроит. Смотри выше в будущее и перспективы, которые сможет подарить тебе это государство. По поводу обучения, тут не всё так плохо как ты думаешь. Тебе нужна эволюация диплома wes Канада Канада у хорошего, квалифицированного переводчика, лучше если это будет бюро переводов. Бери свои бумажки и скорее оформляйся. Думает он о проблемах учебы.