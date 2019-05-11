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    Сб., 11 мая 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Аренда автомобилей на Пхукете.
    • New! damanTIM Cегодня в 12:55 «Ответить»
      Думаем лететь на Пхукет большой компанией, решили, что дешевле выйдет взять в аренду авто, чем ездить на такси. Кто имел реальный опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста.
      • New! bagirDEN Cегодня в 13:02 «Ответить»
        Арендовали машину на Пхукете в конце марта на 6 дней в Байк Пхукет https://bikephuket24.ru . Опыт обращения в эту компанию оказался очень удачным – все хорошо организовано, проволочек со временем не возникло. Машина в очень хорошем состоянии, чистая, все системы рабочие. Советую.
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