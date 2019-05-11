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    Сб., 11 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Навесы. Какой построить
    • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 05:50 «Ответить»
      Хотим на даче поставить навес. Только пока не определились с материалом. Подскажите из чего лучше сделать навес. Какой материал выбрать?
      • Сегодня! gany Cегодня в 06:00 «Ответить»
        Вариантов много. Можно из простого железа, хотя метал греется на солнце и будет очень жарко летом. Мне больше больше нравятся навесы из металлочерепицы http://www.washzabor.ru/navesy-iz-metallocherepitcy.html красиво, прочно и с гарантией на десятилетия. Смотрите. Сравнивайте, выбирайте.
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