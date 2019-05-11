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    Сб., 11 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ставни на окна
    • New! OlegGurin Вчера в 23:46 «Ответить»
      Приветик всем. В последнее время замечаю на окнах вот такие http://atlant-stal.ru/stavni-na-okna железные ставни жалюзийного типа. С виду очень красиво смотрятся и скорее всего закрытые ставни играют роль обычных решеток на окнах.
      А что вы скажете по поводу таких ставней? Давайте в этой теме, обсудим все плюсы и минусы.
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