Муфта ремонтная говорите. ННеплохая муфта точно знаю модели SFTR - 3000. Да стоит конечно дороговато и плюс ко всему найти трудно, но если поискать то обязательно попадется.Поспрашивайте в разных промышленных магазинах
Я вам даже больше скажу - ремонтная муфта является единственным верным и самым оптимальным решением в ситуации повреждения и разлома трубы. Как правило, такая муфта во многих магазинах стоит довольно недорого. Кстати, покупать ее лучше именно через специализированные официальные торговые представители марок производителей таких муфт. Например, купит муфту можете тут http://idra.moscow/mufta_dvuhsostavnaya/