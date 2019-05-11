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    Сб., 11 мая 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Муфта ремонтная
    • GtreJoinH Вчера в 22:35 «Ответить»
      необходимо заделать повреждение чугунных труб (небольшой прорыв) Знаю, что для этого можно использовать специальную ремонтную муфту. Не подскажите магазин, в котором выгодно купить такую муфту можно?!
      • MarunFgtre Вчера в 22:40 «Ответить»
        Здравствуйте. Могу вам порекомендовать магазин комплектующих и труб Труба - Лом. Вот точно знаю, что в данном магазине продаются муфты подобного плана. Удачи
        • GtyrGhj Вчера в 22:44 «Ответить»
          Я лично такую муфту покупал на Али ЭКспрессе, обошлась недорого, импортного производителя Allance Water Profi. Отличная, надежная. Ею очень удобно заделывать повреждения
          • SamuRaiX Вчера в 22:50 «Ответить»
            Муфта ремонтная говорите. ННеплохая муфта точно знаю модели SFTR - 3000. Да стоит конечно дороговато и плюс ко всему найти трудно, но если поискать то обязательно попадется.Поспрашивайте в разных промышленных магазинах
            • New! ScorpAYE Вчера в 23:01 «Ответить»
              Я вам даже больше скажу - ремонтная муфта является единственным верным и самым оптимальным решением в ситуации повреждения и разлома трубы. Как правило, такая муфта во многих магазинах стоит довольно недорого. Кстати, покупать ее лучше именно через специализированные официальные торговые представители марок производителей таких муфт. Например, купит муфту можете тут http://idra.moscow/mufta_dvuhsostavnaya/
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