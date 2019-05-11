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    Сб., 11 мая 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Газовый конвектор для обогрева кабинета
    • ScorpAYE Вчера в 21:41 «Ответить»
      Ребята, хочу себе купить в кабинет газовый конвектор, что бы обогревал помещение. Как думаете, какой марки лучше купить? И через какой магазин? буду рад советам.
      • SamuRaiX Вчера в 21:43 «Ответить»
        Привет. Могу лишь тебе посоветовать магазин отопительного оборудования Fire House. В принципе у них есть в продаже неплохие такие конвекторы, загляни сам и посмотри
        • GtyrGhj Вчера в 21:47 «Ответить»
          Уже как два года будет скоро с того момента, как приобрел себе конвектор Fusitzu японский. Что о нем могу сказать - дешевый, качественный, надежный. Бери такой
          • MarunFgtre Вчера в 21:56 «Ответить»
            рекомендация номер один - не бери ни в коем случае отечетсвенные и китайские (деньги на ветер) рекомендация номер два - только через известные магазины по типу РБТ.ру или DNS
            • GtreJoinH Вчера в 22:03 «Ответить»
              У меня уже давненько в офисе газовый конвектор. Скажу честно - лучше прибора для обогрева сложно найти конечно. Конечно, все зависит еще от производителя и модели. Есть дешевые и некачественные, но про них мы речь не ведем. А если хотите себе надежный приобрести, то можете взять такой и через интернет - магазин. Например, здесь http://teplotek-ug.ru/
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