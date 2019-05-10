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    Пт., 10 мая 2019г.
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    Тема: Осветление кожи лица
    • Сегодня! KaterinaBlack Cегодня в 16:30 «Ответить»
      Хочу сделать осветление кожи лица и ищу подходящее средство, которое мне поможет с этим вопросом. Сейчас мне нравится крем Lakshma Maxxi по своим характеристикам, но пока не купила и хочу узнать ваше мнение, стоит брать или есть другие более эффективные крема?
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