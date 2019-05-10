С годами у мамы появились проблемы с подбором хорошей одежды, подходящей по размеру, поэтому очень актуален вопрос поиска хорошего магазина, где можно подобрать красивые платья больших размеров. Важно, чтобы платья были качественные и стильные. Если можно, оставьте ссылку на проверенный сайт.
Добрый день. Долго не могла найти оптимальный для себя магазин, покупала на разных сайтах, но были претензии то к качеству, то модели неинтересные. По совету знакомой купила пару платьев в Eva Graffova https://evagraffova.ru/katalog/_platya/ , теперь я там постоянный покупатель. Одежда у них очень качественная, помогает скрыть недостатки, при этом модели модные и стильные. Думаю, подберете для себя.